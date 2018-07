EU-Gipfel in Innsbruck: Heiße Phase angelaufen!

Alarmstufe Rot herrscht ab sofort in Innsbruck! Der EU-Gipfel, an dem alle Innen- und Justizminister teilnehmen, machte sich am Mittwoch im Stadt-Alltag erstmals richtig bemerkbar. Am Flughafen trudelten nach und nach die hochrangigen Politiker samt Delegationen ein. Auf den Straßen war die Lage ruhig, aber angespannt.