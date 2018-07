EU-Gipfel: Keine Hinweise auf Gewalteskalationen

Eine Demo soll auch auf Südtiroler Seite stattfinden. Mit welchem Ziel?

Diese findet in Bozen statt und richtet sich in erster Linie gegen die Grenzkontrollen. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass sich diese Kundgebung in Richtung Brenner bewegt. Sollte sich daran etwas ändern, bekommen wir von der italienischen Polizei sofort Bescheid. Wir stehen jedenfalls in direktem Kontakt.