Drei Monate bedingt und Anti-Gewalt-Training

Es war doch nur ein Fußballspiel _ noch dazu in der untersten Spielklasse. Doch einer der jungen Spieler (19) ließ sich vom Gegner provozieren. Da „sei er ausgezuckt“, gab er vor Gericht zu. Das Ergebnis: Ein am Boden liegender Spieler wurde vom Angeklagten so heftig mit den stoppeligen Fußballschuhen am Kopf getreten, dass er ins Krankenhaus musste. Auch dessen Mannschaftskapitän ging zu Boden und war nach den Tritten sogar kurze Zeit bewusstlos!