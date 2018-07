GAK fixiert die Rückkehr

Die Rückkehr ist fix! Fußball-Regionalligist GAK bestreitet am 3. August das „kleine Derby“ gegen die Sturm Amateure in der Merkur Arena - knapp sechs Jahre nach dem letzten Heimspiel im Stadion (2:6-Pleite gegen den LASK am 27. 10. 2012). „Wir geben allen die Möglichkeit, die Partie live zu sehen. 2000 Leute auf der Straße vor dem Stadion in Weinzödl, das wär sinnlos“, weiß Obmann Harald Rannegger aber auch über die höheren Ausgaben Bescheid. Keine positiven Neuigkeiten gibt´s indes in der eigenen Stadionfrage. „Wir warten noch auf den überarbeiteten Vorschlag für das Stadionkonzept in Weinzödl“, so Rannegger. Im Winter soll dann im Optimalfall aber endgültig Baubeginn sein. Erfreulicher da schon der Kartenvorverkauf für die neue Saison: Die West- und Osttribüne sind bereits ausverkauft, rund 1000 Dauerkarten wurden an den Mann gebracht!