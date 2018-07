Vorsicht! In Tirol sind wieder Autoknacker aktiv

War das der Beginn einer neuen Serie? Am Wochenende trieben in Tirol wieder dreiste Autoknacker ihr Unwesen! Und zwar in Pettnau, Ellmau und Pertisau. Der oder die Täter erbeuteten jede Menge Bargeld, Handys und Wertsachen. Die Polizei rät einmal mehr zur Vorsicht und mahnt: „Das Auto ist kein Tresor!“