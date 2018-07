Ausgewilderte Steinböcke blieben ihrem Tal treu

„Die Auswilderungen leisten einen Beitrag zur Auffrischung der genetischen Vielfalt. Erfreulich ist, dass sich die 17 Zoo-Tiere rasch an die vorhandene Population angeschlossen haben“, so Willi Seifert, Geschäftsführung des Hochgebirgs-Naturparks Zillertaler Alpen. Die letzte Auswilderung fand erst kürzlich, am 26. Juni, nahe der Berliner Hütte statt. 50 Schüler und Lehrer der Neuen Mittelschule Hippach erlebten hautnah, wie die Tiere von den Transportboxen hinaus die Freiheit sprangen.