Nach Jahrhundert-Unwetter verheilen die Wunden

Seigesbach soll nie mehr zur Gefahr werden

Eine Großbaustelle ist und bleibt der Seigesbach, der 2015 die Wurzel des Übels war. In einem 60.000 m³ großen Geschiebebecken wurde beim vorgestrigen „Krone“-Lokalaugenschein noch immer gebaggert. In den kommenden Jahren werden im steilen Oberlauf insgesamt 27 Sperren errichtet. Irgendwann, so hofft man im Ort, wird nur noch der aus der Melach geborgene mächtige Gedenkstein an das Jahrhundert-Unwetter erinnern.