Deutscher fährt Bub (5) an und geht dann einkaufen

Unfassbarer Fall von Fahrerflucht in Deutschland: In Bielefeld hat ein Autolenker am Donnerstag ein Kind angefahren, es schwer verletzt liegen gelassen - und ist dann einfach einkaufen gegangen. Ein Zeuge bemerkte den verletzten Buben und wenig später auf einem Supermarkt-Parkplatz ein Auto mit beschädigter Front. Da kam der Fahrer gerade mit seinem Einkauf unter dem Arm zu seinem abgestellten Wagen zurück …