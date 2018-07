Schärfere Gesetze gegen illegales Glücksspiel!

Bis zu 30.000 Euro Reingewinn

Laut BH Vöcklabruck, die sich auf Zahlen der Finanzpolizei stützt, kommen zum Teil je Automat 30.000 Euro Erlös pro Woche herein - als Reingewinn, da ja darauf keine Steuern gezahlt werden! Dazu stünden die zwar jetzt angehobenen Verwaltungsstrafen in keiner Relation, die werden sozusagen aus der Portokassa bezahlt. Auch gute Anwälte sind so leichter zu bezahlen.