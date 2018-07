Polizei stoppte zwei Innviertler Drogenmädchen

Eine 25-jährige Beschäftigungslose aus Wien, welche zu Besuch bei ihren Eltern im Bezirk Braunau am Inn war und eine 19-jährige Kellnerin aus dem Bezirk Braunau am Inn sind geständig, am 1. Juli 2018 in der Nacht immer abwechselnd den ohne Wissen des Zulassungsbesitzers „ausgeliehenen“ Pkw vom Bruder der 25-Jährigen in einem durch Alkohol und Drogen beeinträchtigten Zustand gelenkt zu haben.