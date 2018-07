Hier flieht Gangster mit Heli aus Häfn

Abenteuerliche Szenen wie aus einem Gangsterfilm - und alles von einem Insassen mitgefilmt! Am Sonntag ist Redoine Faid (46), Frankreichs berühmtester Schwerverbrecher, aus einem Gefängnis in Réau - nahe Paris - in nur zehn Minuten ausgebrochen. Mithilfe bewaffneter Komplizen, Rauchgranaten, Kalaschnikows und einem entführten Helikopter samt Pilot.