Meistgesuchter Gauner haut mit Heli ab

Frankreichs einst meistgesuchtem Verbrecher ist am Sonntag eine filmreife Flucht aus dem Gefängnis gelungen - mit einem Hubschrauber. Der 46-jährige Redoine Faid, der im April in einem Berufungsprozess wegen eines tödlichen Raubüberfalls zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war, hatte bei seiner Flucht in Reau nahe Paris Hilfe von drei Komplizen. Die französische Polizei leitete eine Großfahndung ein.