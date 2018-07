Auto krachte in Bahnhof

Kurz vor zwei Uhr nachts raste der Lenker mit Flachgauer Kennzeichen aus der Stadt Salzburg in Richtung Glasenbach. In der langgestreckten Rechtskurve vor dem Bahnhof Aigen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, schildert Stefan Krackowitzer, der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr: „Die Außenmauern des Gebäudes sind durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt worden. Wir versuchen die Mauern so gut es geht zu stützen.“ Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen.