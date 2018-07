Gesundheit als Sprungbrett in neues Berufsleben

Möglichkeit des Video-Fernstudiums

Neben dem Standort in Linz werden Kurse auch in Wien, Salzburg, Graz, Innsbruck, Dornbirn und Klagenfurt angeboten. Wer sich dort aus- und weiterbilden kann? „Jeder, der an Bildung interessiert ist“, erzählt Weingartler, „es ist egal, wie alt der Mensch ist und welche Vorqualifikation er hat“. Hauptberuflich und nebenberuflich kann die Ausbildung absolviert werden, zudem gibt es die Möglichkeit des Video-Fernstudiums.