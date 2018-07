Chaos und Verwirrung wegen ÖBB-Streik

Er fährt, er fährt nicht, er fährt, er fährt nicht.... - Verwirrung herrscht derzeit auf den Zug- und Postbushaltestellen in ganz Oberösterreich, weil wegen der Betriebsversammlungen kurzfristig (oder auch gar nicht) informiert wird, welche Öffi-Verbindung ausfällt. In Linz treffen sich 500 Bedienstete am Bahnhof zur Gewerkschafts-Veranstaltung. Im Montagfrühverkehr gibt´s Chaos und Verwirrung für die Pendler.