Syrer mit 2 Promille hütete Kinder auf Spielplatz

Der in Deutschland lebende Syrer sollte auf die drei Kinder (6, 7 und 8) seiner Schwägerin aufpassen, während diese Einkaufen war. Doch in der Wartezeit ließ er sich so volllaufen, dass er dazu nicht mehr in der Lage war. Er wurde dabei auch aggressiv und schüchterte die Kinder massiv ein. Besorgte Passanten riefen die Polizei. Der 39-Jährige war offensichtlich nicht mehr in der Lage, die Kleinen zu beaufsichtigen. Ein zielführendes Gespräch der Beamten mit dem Mann war unmöglich. Die Geschwister wurden sicher nach Hause gebracht.