Polizisten entdeckten bei Dealer Indoor-Plantage

Am 1. Juli 2018 konnten Polizeibeamte im Zuge der Streifentätigkeit im Ortsgebiet von Ampflwang vor einem Einfamilienhaus die Übergabe von einer unbekannten Menge an Suchtgift beobachten. Im Anschluss an die Übergabe wurde der Abnehmer des Suchtmittels, ein 30-Jähriger aus Regau, mit insgesamt 2,8g Cannabiskraut angetroffen werden. Im Zuge der Einvernahme des 30-Jährigen gab dieser an, dass er den Übergeber nicht persönlich kenne, jedoch die Info bekam, an dieser Adresse immer etwas „Gras“ zu bekommen.