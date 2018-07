Bergsteiger-Duo steckte hilflos in Felswand fest

Schwierige Taubergung

Die zwei unverletzten Bergsteiger konnten schließlich in einer schwierigen Bergung am „Variablen Tau 60 m“ gerettet werden. An der Rettungsaktion war die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle OÖ“ und ein Mann des BRD Ebensee (in Bereitschaft) beteiligt.