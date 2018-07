Hängegleiter-Pilot stürzte in den Tod

Vom Startplatz Thurntaler in Sillian in Osttirol begann der 65-Jährige am Samstagnachmittag seinen Flug, der den Landeplatz Heinfels zum Ziel hatte. Der erfahrene Pilot überflog einen Bergrücken, kam in Turbulenzen, der Hängeleiter kippte nach vorn, woraufhin es den 65-Jährigen in der Luft zwei- bis dreimal überschlug. Der Pilot fiel von oben in den Hängegleiter - das Fluggerät zerbrach. Aus 150 bis 200 Metern Höhe stürzte der Mann laut Augenzeugenberichten zu Boden. Er erlitt tödliche Verletzungen.