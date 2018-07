Gleitschirmpilot auf Gipfel gestrandet

Um die Situation abzuklären wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ angefordert. Bei einem Erkundungsflug konnte der Gleitschirmpilot, ein 27 jähriger Mann aus Spittal, am Gipfel aufgefunden werden. „Aufgrund eines Strömungsabrisses trudelte er schnell zu Boden, blieb jedoch unverletzt“, so der Polizist weiter. Da der Wind am Gipfel ständig drehte, konnte er nicht mehr starten und musste von der Besatzung des Hubschraubers geborgen werden.