Kunstwerke aus „Sammlung Rombold“ an Landesgalerie

Im Dezember des Vorjahres verstarb Günter Rombold. Der Theologe galt als Brückenbauer zwischen bildender Kunst und Kirche. In seinem Testament verfügte er darüber, dass ein Teil seiner Kunstsammlung an die Landesgalerie Linz geht: An die 200 Grafiken, 16 Mappenwerke und mehrere Ölbilder werden nun gesichtet.