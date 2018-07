Zurück an den Traumstart

1987 - im Jahr vor dem ersten Abzug der Formel 1 aus Spielberg - checkte Ammann am damaligen Österreichring zum ersten Mal die Tickets. Erfolgreich, aber plötzlich ohne Grand Prix! Also überzeugte er im Jahr darauf auch im belgischen Spa. Das Aus für die „Freunderlwirtschaft“ an den Drehkreuzen war ganz nach dem Geschmack von Bernie Ecclestone. Der Beginn einer Freundschaft, der Grundstein für ein Erfolgsbusiness im Motorsport! Auf Du ist der PS-Steirer aber nicht nur mit Bernie. Mit Gerhard Berger etwa war er maßgeblich am ersten Formel 1-Comeback (1996 bis 2004) vor Ort beteiligt.