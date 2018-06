Glockner-Prachtstraße brachte viel Prestige!

Er forschte für sein Buch „Prestigebau des Ständestaates“ auch viel im Großglockner-Wallack-Archiv der Großglockner Hochalpenstraße in Salzburg, das gerade neu eröffnet wurde: Unzählige Dokumente wie Werbematerialien der 30er, alte Fotografien oder sogar Vermessungsgeräte liegen dort bereit.

Am Donnerstag wurde es im Kongresssaal des Bundeskanzleramtes in Wien feierlich präsentiert - auch im Beisein von Caroline Jäger-Klein, Professorin an der Technischen Universität und Präsidentin von ICOMOS, jener nationalen Welterbe-Instanz, die auch die Bewerbung der Großglockner-Straße begleitet.

Entschieden wird über den Status erst bei der nächsten Weltkonferenz in einem Jahr. Der berühmten Alpen-Passage werden aber gute Chancen eingeräumt.