So geht es einem „Ironman“

Die Radstrecke

Dann ab aufs Rad. Die Stimmung hält an: Bei den Anstiegen zum Rupertiberg und Faaker See machen die Fans einen „Spalier“ - wie bei der Tour de France. Bis jetzt ist alles halb so wild. Auf der zweiten Runde wird die Fahrt auf den Rupertiberg jedoch zur Peinigung: Einige Fans sind schon weitergezogen und die Oberschenkel brennen. Da ist die erste WC-Pause willkommen…