Trump und Putin: Gipfel in „Drittstaat“

Gipfel während Trumps Europa

Der Gipfel könnte bei Trumps Europareise Mitte Juli stattfinden. Der US-Präsident nimmt am 11. und 12. Juli am NATO-Gipfel in Brüssel teil und besucht am 13. Juli Großbritannien. In Russland findet bis 15. Juli die Fußball-Weltmeisterschaft statt, weswegen über einen Gipfeltermin den Tagen danach spekuliert wird. Trump und Putin waren sich zuletzt im November während des Asien-Pazifik-Gipfels in Vietnam begegnet.