24 Kilogramm hochwertiges Cannabis gezüchtet

Ein Holländer musste sich am Dienstag vor dem Innsbrucker Landesgericht für „recht massive Verbrechen“ verantworten, wie es der Staatsanwalt ausdrückte. Insgesamt 24 Kilogramm Cannabis in bester Qualität hat er in seiner Wohnung in Tirol gezüchtet - mindestens 15 davon in Umlauf gebracht. Der Mann war geständig.