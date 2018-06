Dieses WhatsApp-Video lässt Menschen morden

Aus einem Aufklärungs- wurde ein Fake-Video

In der in Indien kursierenden Version des Videos wurde der Teil, in dem das Kind zurückgebracht wird, allerdings einfach weggeschnitten. Aus einem Aufklärungs- wurde so ganz schnell ein Fake-Video. Viele glauben, die Szenen seien echt. Viele geraten in Angst vor angeblich durchs Land reisenden Horden von Kindesentführern. Viele werden misstrauisch. Und Manche werden zu Mördern. Zum Opfer kann jeder werden, der in einem Grätzel unbekannt ist und von woanders kommt - wie Kaalu Ram.