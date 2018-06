Beim Ausparken mit Auto 75-jährige Frau angefahren

Das Unglück passierte, als am Dienstag gegen 13.40 Uhr ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Landeck seinen Pkw rückwärts aus einem vor einem Lebensmittelmarkt in Landeck befindlichen Parkplatz auf die dortige Gemeindestraße ausparkte. Eine genau zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn überquerende 75-jährige Fußgängerin dürfte er dabei übersehen haben. Die ebenfalls aus dem Bezirk Landeck stammende Frau wurde von dem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Sie erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit der Rettung in das Krankhaus Zams eingeliefert.