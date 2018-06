63-jährige Frau lag bewusstlos auf der Straße

Wie genau es zum Unglück kam, steht nicht fest. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 63-Jährige mit ihrem Fahrrad ohne Fremdverschulden gestürzt sein dürfte und dann so hart aufschlug, dass sie das Bewusstsein verlor. Nähere Details zum Unfall gab die Polizei nicht bekannt. Die 63-Jährige wurde nach Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert und von dort dann mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck überstellt.