Holz-Olympiade: Sägen & hobeln fast wie die Profis

18 Stationen zu meistern

An 18 verschiedenen Stationen mussten die Schüler ihr Können unter Beweis stellen. So wartete etwa ein kleines Haus darauf, aufgebaut zu werden - in Rekordzeit wohlgemerkt. An der Nagelstation war hingegen viel Geschick gefragt und an der Hobelbank waren die Drittklässler aufgefordert, den längsten Span zu hobeln. „Ich hab mich ganz schön ins Zeug gelegt. Mal schauen, was dabei rauskommt“, erzählte der 13-jährige Maximilian Geisler von der NMS Mayrhofen.