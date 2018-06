Sternmarsch gegen „Zerstörung des Sozialstaats“

Glaubt man, die Demonstranten sind nicht mehr, kommen ums Eck zwei Sternmarschkolonnen daher: Mindestens 2000 Menschen versammelten sich am frühen Dienstagnachmittag am Hessenplatz in Linz, um vor der dort situierten Wirtschaftskammer gegen „die Zerstörung des Sozialstaates“ durch die schwarzblaue Bundesregierung zu protestieren. Im Mittelpunkt standen die Fusionierung de Krankenkassen, das mögliche Aus der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA und die gesetzliche Ausdehnung der Arbeitszeit auf den Zwölf-Stunden-Tag. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unseren Sozialstaat raubt“, wurde, nicht ganz fein gereimt, skandiert. Danach verlagerte sich die Kundgebung zum Linzer Landhaus.