Liebhaber verprügelt: Türkischer Schläger gefasst

Bei der Einreise aus seinem Heimatland Türkei wurde der 28-Jährige am Flughafen München verhaftet. Er hatte mit seinem Bruder und Vater den Liebhaber (52) seiner Schwägerin Anfang Juni in Schlüßloberg mit einer Stahlrute und einem Baseballschläger verdroschen und verletzt und ihn mit einer Pistole bedroht. Am Samstag klickten am Flughafen München die Handschellen, als der gebürtige Türke aus Antalya einreisen wollte.