Landwirt nach Brand ins Krankenhaus eingeliefert

Zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Objektes in der Gemeinde Schenkenfelden wurden die Feuerwehren Schenkenfelden, Königsschlag und Hirschbach alarmiert. In der Maschinenhalle des Objektes war ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Mit schwerem Atemschutz konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Besitzer, ein 45-jähriger Landwirt, wurde vorsorglich aufgrund einer nicht auszuschließenden Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.Der Sachschaden beträgt 50.000 Euro.