Drogen-Lenker floh vor Polizei mit Tempo 200!

Am Samstag wurden Polizisten in Haid auf einen Autolenker (19) aus Steyr aufmerksam. In seinem Wagen fanden sie Cannabis, Suchtmittelutensilien und verbotene Waffen. Der junge Mann wurde dem Amtsarzt vorgeführt, der ihn aufgrund seiner Drogenbeeinträchtigung für fahruntauglich erklärte. Er besaß auch keinen Führerschein, und die Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug.