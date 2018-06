Moped-Lenkerin krachte in Auto

Eine 17-jährige Einheimische war am Samstag gegen 17 Uhr auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Pettnau mit ihrem Moped unterwegs. Eine entgegenkommende 25-jährige PKW-Lenkerin versuchte die Jugendliche, die mitten auf der Straße fuhr, durch mehrmaliges Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Nachdem keine Gegenreaktion der Jugendlichen folgte, versuchte die Lenkerin ihr Fahrzeug abzubremsen. Sie konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Kleinkraftrad prallte gegen die linke Seite des Autos, die Jugendliche wurde gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf den Boden geschleudert. Das Zweirad rutschte nach dem Sturz einige Meter weiter und kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Die Jugendliche wurde dabei erheblich verletzt und von der der Rettung Telfs in das Krankenhaus Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden