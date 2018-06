Alkolenker (24) kracht mit 1,88 Promille in Hecke

Mit 1,88 Promille Alkohol im Blut hat der 24-Jährige aus Piberbach Freitagnacht im Ortszentrum von Kematen an der Krems die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpflock und einer Straßenlaterne und krachte anschließend in eine Thujenhecke. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt, ihm wurde an Ort und Stelle von der Polizei der Führerschein abgenommen.