Innenminister droht Mafia-Kritiker Saviano

Noch keinen Monat als stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister im Amt, nutzt Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, seine Machtposition in vollen Zügen: Vor allem im Visier Salvinis sind Flüchtlinge. Sein harter Kurs in Sachen Migration kommt bei der italienischen Wählerschaft offenkundig gut an. Salvinis Lega segelte in Umfragen zuletzt auf Rekordhoch und überragt sogar die Fünf-Sterne-Bewegung, mit der sie eine Regierungskoalition in Rom gebildet hat.