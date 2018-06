Ex-Beatle Ringo Starr: Rüstiger Pensionärentreff

Dass es auch anders geht, das zeigen ihm seine Mitstreiter. Allen voran Colin Hay, der auch im Alter von 64 noch mit engelsgleicher Stimme ausgestattet ist und die kultigen Men-At-Work-Hits „Down Under“ und „Who Can It Be Now?“ mit beeindruckender Brillanz durch die Halle schmettert - da verneigt sich auch so mancher Fan in ehrfurchtsvoller Demut. Auch 10cc-Songs wie „Dreadlock Holiday“ oder „The Things We Do For Love“ hört man in Österreich selten bis nie und sorgen für dementsprechende Hochstimmung. Dazu glänzt Warren Ham am Saxofon, werden aus dem Publikum selbstgebastelte „Love & Peace“-Schilder in die Höhe gereckt und leben die Musiker den Rock’n’Roll-Geist mit gefärbten Haaren und einer beneidenswerten Bühnenjuvenilität, die ansteckend wirkt.