Der große Kummer kranker Kinder

Ein negativer Kreislauf kommt in Gang: Die Familie verzweifelt, die Kinderwerden schlechter in der Schule, beim Sport und fehlen bei den Hobbys. Prof. Greber-Platzer: „Die Freunde versuchen oft, die Betroffenen zunächst einzubinden, irgendwann können diese aber das Tempo nicht mehr mithalten. Es kommt in jedem Bereich zum begründeten Versagen, zum Verlust des Selbstwertgefühls bis hin zu Verhaltensauffälligkeiten oder Depressionen.“ Professionelle Hilfe ist hier - und auch bei den eingangs erwähnten Kindern - angezeigt. Sie kommt etwa von der „Pädiatrischen Psychosomatik“ an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der MedUni Wien. Die Experten orientieren sich an der ganzheitlichen Sicht des kleinen Patienten, der Familie und des Umfelds. Die Behandlung erfolgt in Kleingruppen mit klaren Bezugspersonen und bezieht Inhalte aus der Medizin, Psychologie, Psychotherapie, Pflege, Pädagogik, Heilstättenschule und Sozialarbeit ein.