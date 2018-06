Kein Führerschein, dafür 2,36 Promille am Steuer!

Der Ford Galaxy benötigte fast die gesamte Fahrbahn, schlingerte von einer Seite auf die andere. Als er in Ried im Traunkreis von der Autobahn abfuhr und dann am Weg nach Kremsmünster fast den Gegenverkehr abschoss, reichte es einem nachkommenden Lenker und er rief die Polizei. Die entdeckte den Pkw in Kremsmünster und fuhr ihm nach. Immer wieder gab´s brenzlige Situationen und schließlich stoppten die Beamten den Lenker.