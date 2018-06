Jugendliche retteten Pensionistin vorm Ertrinken

Schockstarre

Sie war durch den Sturz so geschockt, dass sie sich nicht selbst helfen konnte, blieb mit dem Gesicht unter Wasser liegen. Eine Gruppe Teenager sah das Unglück und zwei Burschen sprangen sofort in die Traun und zogen die Seniorin an Land und retteten sie vor dem sicheren Ertrinken. Dort war sie zum Glück rasch wieder ansprechbar, der Notarzt brachte die Gmundnerin ins städtische Spital.