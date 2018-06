Helikopter-Crew rettet Forstarbeiter mit Tau

Bei Schlägerungsarbeiten in schwer zugänglichem Gebiet in Gosau-Hallerloch ist ein Forstarbeiter (48) aus Pabneukirchen am Dienstag schwer verletzt worden. Der Unfall hatte sich in 1500 Meter Seehöhe zugetragen. Der Mann wollte einen gefällten Fichtenstamm mit Hilfe einer ferngesteuerten Seilwinde wegziehen. Der 20 Meter lange Stamm rollte allerdings zur Seite und traf den Arbeiter an den Beinen.