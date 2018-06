Tunesischer Doppelmörder will Haft daheim verbüßen

„Lebenslang - heißt das bis zum Sterben?“ Gefasst und gleichzeitig sofort wieder streitlustig nahm Mohamed H. am Montag in Linz sein Urteil entgegen: lebenslange Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wegen Doppelmordes an einem völlig unschuldigen, betagten Ehepaar in Urfahr.