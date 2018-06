Dompfarrer: „Wer bettelt, den schmeiß´ ich raus!“

Bettelverbot nur vor Kirchen kontrollierbar

Haarsträubende Vorkommnisse, die FP-Sicherheitsreferent Detlef Wimmer nicht mehr länger tolerieren will. Jedoch gibt er zu bedenken: „Leider können wir seitens der Stadt Linz mit dem Ordnungsdienst nur das Bettelverbot in der definierten Zone in der Innenstadt kontrollieren.“ Aus diesem Grund erging gestern vom Magistrat ein Brief an die Diözese und den Karmelitenkovent, in dem man Hilfe anbietet. Kirchen können ab sofort bei Bedarf den Ordnungsdienst zur Unterstützung anfordern. Dieser nimmt die Bettler dann vor der Kirche in Empfang.