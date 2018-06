Ergaunerte goldene Uhr aus Flugzeug gerettet

Auf der Verkaufsplattform „willhaben“ hatte die 44-Jährige die Uhr angeboten und hatte bereits zwei Tage später eine Interessentin an der Angel. „Petra Huber“, so die angebliche Uhrenfreundin wollte 600 Euro überweisen. Und tatsächlich bekam die Verkäuferin in Bad Goisern auch über eine gefälschte E-Mail eines Bankinstituts eine Einzahlungsbestätigung auf ihr Konto. In diesem Moment schien noch alles zu passen und die 44-Jährige brachte das Paket mit der Uhr zur Post - es sollte nach Nigeria in Afrika gehen.