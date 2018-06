Motorfahrrad gestohlen: Junger Dieb rasch gefasst!

Kennzeichen in Feld geworfen

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 15-jährige das Mofa am Samstag gegen 23 Uhr alleine in Silz in Betrieb genommen hatte und sich auch aneignen wollte. Er fuhr mit dem Fahrzeug vorerst bis zu einem Feld zwischen Silz und Haiming. Beim Einfahren in das Feld kam er zu Sturz, wobei das Motofahrrad beschädigt wurde. Daraufhin entfernte er mit Gewalt die Kennzeichentafel, warf sie in ein angrenzendes Feld und ließ das Mofa dort vorerst stehen.