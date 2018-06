Junge Autolenkerin krachte gegen einen Traktor

Eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Schärding war am 18. Juni 2018 gegen 14:45 Uhr mit dem Auto auf dem Güterweg Dietzendorf in Richtung Esternberg unterwegs. Am Beifahrersitz saß ihr Bruder. Zum selben Zeitpunkt führte ein 39-Jähriger mit seinem Traktor auf einer Wiese mit angehängten Heuschwader und Frontlader samt Frontschaufel Schwaderarbeiten durch.

Pkw gegen Frontschaufel

Als er mit seinem Gespann kurz vor dem Wiesenende war, ragte die Frontschaufel bereits etwa einen Meter auf die Straße. Die Lenkerin, die von der abschüssigen Straße aus einer Kurve herauskam, konnte der Frontschaufel nicht mehr ausweichen und prallte mit ihrem Auto dagegen. Durch den Aufprall kam der Pkw ins Schleudern und drehte sich um die eigene Achse.

Lenkerin ins Spital

Bei dem Unfall erlitt die Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung Esternberg in das Krankenhaus Schärding eingeliefert