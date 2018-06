Prozess-Finale um Mord an Salzburger Roland K.

Mit „er“ meinte sie Richard Hemetsberger (25), ihren Ex-Freund und Erstangeklagten. Der hatte auf dieselbe Frage kurz vorher gemeint: „Anna hat eingekauft.“ Karotten, Fruchtsaft, Vogerlsalat, Garnelen und weiße Schoko-Kuvertüre fanden sich auf dem 39,98-Euro-Bon: Zutaten des tödlichen Dinners, glaubt Staatsanwältin Sabine Krünes. Jenem Abendessen, bei dem Hemetsberger laut eigener Aussage Pralinen mit dem Schlafmittel Noctamid zubereitete und sie Krenn servierte. Danach soll das Paar gemeinsam den Exzentriker gefesselt, geknebelt und zum Sterben in seiner Villa in Salzburg-Hellbrunn zurückgelassen haben - auf Anweisung des zweitangeklagten Robert Scharinger (30), so Krünes.