Das sind die besten Sensen-Akrobaten des Landes

Gemäht wurde, bis kein Halm mehr stand. Beim Landesmähen der Landjugend ermittelten die Nachwuchs-Bauern in Scharnstein die besten Sensen-Akrobaten Oberösterreichs, die von 6. bis 8. Juli beim Bundes-Mähen in Rotholz in Tirol antreten dürfen.