Feistritz/Drau und Puch sind Feuerwehr-Sieger

Eindrucksvoll stellten die Feuerwehren von Villach-Land beim Bezirksleistungsbewerb in Feld am See ihr Können unter Beweis. 33 Gruppen von 22 Freiwilligen Feuerwehren matchten sich; die Sieger in den Klassen Silber und Bronze wurden Feistritz/Drau 1 und Puch 3.